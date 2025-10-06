Новини
Російський диктатор цілує у живіт хлопчика у 2006 році, фото:

Школярам на ТОТ демонструватимуть пропагандистський фільм про Путіна — ЦНС

6 жов 2025, 15:01
999

Школярам на тимчасово окупованих територіях демонструватимуть пропагандистський фільм про російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

У ЦНС наголошують, що на ТОТ продовжується насадження культу лідера щодо військового злочинця Путіна.

В кращих традиціях тоталітаризму до дня народження диктатора (7 жовтня) в захоплених школах українським дітям демонструватимуть фільм щодо особистості, яка зруйнувала свою країну й тепер намагається знищити нашу, — додали у ЦНС.

Крім того на ТОТ окупанти примушують місцевих жителів відроджувати колективні рухи з обов’язковою участю.

Один із таких — «орлята росії», що наслідує радянських «жовтенят».

Формально вступ ніби добровільний і за згодою батьків, але на практиці — фактично обов’язковий, — зазначають у ЦНС. — Росіяни тиснуть на батьків першачків і агітують дітей під час шкільних спортивних та культурних заходів. Це частина системної мілітаризації виховання і спроба змінити ідентичність молодого покоління.

Джерело: Ракурс


