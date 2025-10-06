Школярам на ТОТ демонструватимуть пропагандистський фільм про Путіна — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n209505-shkolyaram-na-tot-demonstruvatymut-propagandystskyy-film-pro-putina-cns.htmlРакурс
Школярам на тимчасово окупованих територіях демонструватимуть пропагандистський фільм про російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву ССО ЗСУ.
У ЦНС наголошують, що на ТОТ продовжується насадження культу лідера щодо військового злочинця Путіна.
В кращих традиціях тоталітаризму до дня народження диктатора (7 жовтня) в захоплених школах українським дітям демонструватимуть фільм щодо особистості, яка зруйнувала свою країну й тепер намагається знищити нашу, — додали у ЦНС.
Крім того на ТОТ окупанти примушують місцевих жителів відроджувати колективні рухи з обов’язковою участю.
Один із таких — «орлята росії», що наслідує радянських «жовтенят».
Формально вступ ніби добровільний і за згодою батьків, але на практиці — фактично обов’язковий, — зазначають у ЦНС. — Росіяни тиснуть на батьків першачків і агітують дітей під час шкільних спортивних та культурних заходів. Це частина системної мілітаризації виховання і спроба змінити ідентичність молодого покоління.