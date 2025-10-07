Росіянина-зрадника викрили в лавах Сил оборони. Фото: ФСБ

Громадянин Росії під виглядом добровольця вступив до Сил оборони та шпигував для ФСБ.

Шпигуна викрила СБУ за сприяння міністра оборони Дениса Шмигаля та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зловмисника, який влаштувався добровольцем в один із бойових підрозділів, затримали у Львові. Цей чоловік також коригував ракетні удари ворога по Львівській області. Про це 7 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що фігурант «зливав» російській спецслужбі координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також він передавав противнику геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

Росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати і для конспірації використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн ЄС. Агента затримали тоді, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити, чи надійшли гроші з Росії. Наразі він перебуває під вартою.

