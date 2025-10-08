Рашисти за добу втратили близько 1 тис. 10 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 118 тис. 370 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 10 осіб. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 240 танків;

23 тис. 324 бойові броньовані машини;

33 тис. 519 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 517 одиниць РСЗВ;

1 тис. 225 одиниць засобів ППО;

427 літаків;

346 гелікоптерів;

67 тис. 965 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 841 крилату ракету;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

63 тис. 650 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 973 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.

«Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе», — розповіли у Генштабі.

Рашисти завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Залізничне, Степногірськ Запорізької області;

Зеленодольськ Дніпропетровської області;

Садове Херсонської області.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вчора уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника.