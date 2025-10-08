Новини
Рашисти ввечері 6 жовтня здійснили масовану повітряну атаку по Харкову, фото:

У Харкові відновили електропостання після масованої російської атаки

8 жов 2025, 13:16
У Харкові споживачам відновили електропостання, котре зникло внаслідок масованої російської атаки ввечері 6 жовтня.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба АТ «Харківобленерго».

Після масованої атаки дронів, що відбулася ввечері 6 жовтня, фахівці АТ «Харківобленерго» оперативно відновили електропостачання споживачам міста, — розповіли у компанії. — Енергетики працювали всю ніч і весь день, усуваючи пошкодження мереж, щоб якнайшвидше повернути харків’янам світло.

Ввечері 6 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв у своєму Telegram-каналі, що тоді ворог завдав по Харкову 25 ударів бойовими дронами «Шахед». Усі — по Немишлянському району міста.

