Олександр Сирський, фото: Heute.at

Ракурс

На Донеччині триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України.

В ході операції вже звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, ще 212,9 кв. км зачищено від диверсантів. Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗМУ Олександр Сирський за результатами робочої поїздки до наступального угруповання.

Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках, — зазначив Сирський.

Сирський додав, що також вживаються заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об'єктів критичної інфраструктури.

1 жовтня Сирський за результатами поїздки на Добропільський напрямок повідомляв, що на той час у Покровському районі було звільнено 177,8 кв. км, а зачищено від диверсантів — 198,9 кв. км.