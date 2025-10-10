Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209620-senat-ssha-shvalyv-oboronnyy-budjet-na-2026-rik-groshi-vydilyat-y-ukrayini.html

Ракурс

Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на наступний рік.

Цей законопроект, який передбачає виділення 925 млрд дол. на 2026 фінансовий рік, підтримали 70 голосами, проти проголосували 20 сенаторів. Документ визначає фінансування Збройних сил США, модернізацію військових програм і посилення оборонної співпраці з партнерами. Про це повідомило видання The Hill.

Зазначається, що версія бюджету Сенату відрізняється від тієї, яку у вересні ухвалила Палата представників, де документ мав більш консервативний ухил і містив низку суперечливих поправок, підтриманих республіканцями. Тоді за нього проголосували лише 17 демократів. А сенатський варіант підтримали понад 20 демократів.

Проект закону, який ухвалив Сенат, передбачає продовження дії Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року. А обсяг дозволеного фінансування в 2025 році з 300 млн дол. у 2026 році зросте до 500 млн дол. Програма USAI передбачає закупівлю озброєння безпосередньо у американських виробників.

Надалі обидві палати Конгресу перейдуть до узгоджувального комітету, щоб звести обидва варіанти до єдиного тексту. Остаточну версію мають схвалити до кінця року, аби забезпечити безперервне фінансування оборони Штатів на наступний рік. Палата пропонувала нижчу межу оборонних витрат — 893 млрд дол.

Нагадаємо, 11 вересня Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. На наступний фінансовий рік, який розпочинається 1 жовтня, передбачили 892,6 млрд дол. У цей бюджет тоді заклали 400 млн дол. на програму допомоги Україні у сфері безпеки.