Партизани розвідали пусковий майданчик «Шахедів» під Севастополем

Пусковий майданчик «Шахедів» під Севастополем. Фото: «АТЕШ»

Місце запуску російських «Шахедів» виявила українська агентура під Севастополем.

Українські партизани провели розвідку пускового майданчика окупантів, що використовується для запусків дронів «Shahed-136» та «Гербера». Цей об'єкт ворог використовує для атак по житлових кварталах, енергетичній інфраструктурі та цивільним об'єктам по всій Україні. Про це рух опору «АТЕШ» 10 жовтня повідомив у Telegram.

Агенти зафіксували точні координати, режим роботи та систему охорони об'єкта. Ці дані, а також детальні робочі графіки та маршрути доставки дронів, вже передали Силам оборони України.

Кожна така передана мета — це врятовані життя мирних українців та удар по терористичним можливостям ворога, — заявили в «АТЕШ».

Партизани наголосили, що продовжують працювати над виявленням стартових позицій та місць базування дронів-камікадзе в окупованому Криму.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що новий пусковий майданчик для дронів-камікадзе типу «Шахед» збудували в Росії за 35 км від україно-російського державного кордону. Супутникові знімки зафіксовали й дві пускові ділянки, оснащені катапультами для запуску дронів.