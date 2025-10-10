Володимир Путін після пригрозив Україні «новою зброєю». Фото:

Ракурс

Президент РФ Володимир Путін пригрозив Україні новою зброєю.

Диктатор заявив, що в Росії зможуть найближчим часом повідомити про появу нових видів зброї, випробування нібито проходять успішно. Про це 10 жовтня пише ворожа пропаганда.

Думаю, найближчим часом буде можливість повідомити про нову зброю, яку ми колись анонсували. Якщо ні, значить, ні — шкода буде, тому що взагалі нічого не залишиться, — заявив він, але не пояснив, що має на увазі.

Також глава РФ прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про можливий удар по Москві американськими ракетами «Томагавк», якщо окупанти битимуть по Києву.

Погрози Зеленського вдарити по Кремлю «Томагавками» — не тільки шантаж, а й понти, — зазначив диктатор.

Нагадаємо, наприкінці вересня Зеленський заявив, що якщо Росія влаштує блекаут в Києві, то отримає його і в Москві. Також він наголосив, що Україна має можливості бити по Бєлгородській і Курській областях.

Глава держави прокоментував і слова президента США Дональда Трампа щодо можливості передачі Tomahawk Україні й наголосив, що ця зброя змусить росіян «трішечки протверезити й сісти за стіл переговорів».