Володимир Зеленський зробив низку заяв на зустрічі. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова глави США Дональда Трампа про ракети Tomhawk.

Поставки ЗСУ цього високоточного американського озброєння можуть змусити росіян сісти за стіл переговорів. Вперше питання щодо цих ракет було порушене на зустрічі з Трампом восени 2024 року в Нью-Йорку, коли той був тільки кандидатом у президенти. Це питання було озвучене й за керівництва Джо Байдена, але тоді Київ отримав відмову. Про це Зеленський заявив 8 жовтня під час зустрічі з журналістами.

Зараз важливий сигнал — посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, — «Томагавки». Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів, — розповів він.

Зеленський також говорив і про ситуацію на фронті. За його інформацією, контрнаступальна операція, яку з 21 серпня Сили оборони проводять на Добропільському напрямку, зірвала літню наступальну кампанію російської армії на Покровськ. Зараз, як стверджує президент, під Добропіллям та Покровськом росіяни щодня втрачають понад 100 бійців.

Президент поінформував, що російські війська за останній місяць завдали 1 тис. 550 ударів по Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, однак цілі досягли лише 160 з них. Для відбиття атак російських дронів захисники застосовують зокрема дрони-перехоплювачі.

Зеленський також розповів, що російський тіньовий флот нараховує понад 500 танкерів, які постачають російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Саме такі судна росіяни використовують зокрема як майданчики для запуску дронів.

Інші заяви президента:

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню.

У Росії через наші успішні удари дефіцит бензину до 20% від потреби.

Москва готує провокації з полоненими в Білорусі, змушуючи їх записувати фейкові звернення.

Росія б'є по енергетиці й залізниці на півночі та в Полтавській області, щоб створити хаос і тиск на населення.

Україна має можливості бити по Бєлгородській і Курській областях. Якщо РФ робить блекаути — отримає відповідь.

Нагадаємо, 8 жовтня президент Володимир Зеленський поінформував, що погодив операції Служби безпеки України, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу.