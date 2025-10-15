ППО України вночі знешкодила 86 з 113 російських дронів. Фото:

Україна вночі відбивалася від чергової російської дронової атаки.

Починаючи з 22.50 14 жовтня ворог запустив 113 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із напрямків у Росії — Міллєрово, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття атак з повітря залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо, що станом на 8.30 було збито та подавлено 86 ворожих цілей на півночі, півдні та сході країни.

При цьому були й влучання. Зафіксовано, що 26 «шахедів» влучили на 11 локаціях, а уламки впали на одній локації.

У Повітряних силах додали, що ворожа дронова атака триває, в повітряному просторі України перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня росіяни атакували Україну загалом 96 дронами. Українські захисники неба приземлили 69 ворожих БпЛА, а 27 безпілотників влучили на семи локаціях.