Рашисти за добу втратили 890 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209771-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-890-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 131 тис. 70 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 270 танків;

23 тис. 399 бойових броньованих машин;

33 тис. 879 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 524 одиниці РСЗВ;

1 тис. 229 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

72 тис. 365 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 864 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

64 тис. 892 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 980 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб.

Крім цього, рашисти здійснили 4 тис. 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та застосували 5 тис. 482 дрони-камікадзе.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БПЛА та чотири артилерійські засоби противника.