Бригади енергетиків не можуть розпочати роботи на Чернігівщині через обстріли РФ

Енергетики не можуть почати відновлювальні роботи у Чернігівській області.

Аварійні бригади не можуть працювати через постійні російські дронові атаки. Вночі ворог масовано атакував безпілотниками Чернігівщину, а сьогодні навмисно запускає дрони які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами. Через це неможливо безпечно працювати, а гуманітарна криза затягується. Про це 21 жовтня заявили у Міністерстві енергетики.

Зазначається, що зараз повністю знеструмленими залишаються Чернігів та північні райони області. Ремонтники перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло.

Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає. Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей, — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські війська масовано обстріляли Чернігівську область. Над регіоном фіксували 51 повітряну ціль, зокрема дві балістичні ракети. Ворог зумів поцілити в об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт.

Унаслідок обстрілу Чернігів було повністю знеструмлено. Також без світла залишилося місто Славутич — юридично воно підпорядковане Київщині, але територіально розташовано на півночі Чернігівської області.