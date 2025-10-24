Росіяни намагалися атакувати безпілотником поїзд. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209896-rosiyany-zapustyly-dron-po-potyagu-lviv-kramatorsk.html

Ракурс

Армія Російської Федерації намагалася атакувати безпілотником потяг «Львів-Краматорськ».

У п’ятницю, 24 жовтня, окупанти спробували поцілити дроном по пасажирському поїзду на під’їзді до станції Краматорськ. влучити ворогу не вдалось, але вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. На щастя, пасажири не постраждали. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Посадка на потяг у зворотному напрямку відбулася за розкладом і рейс до Львова вже вирушив з Краматорська. Залізничники розповіли, що замінять пошкоджені вагони.

Нагадаємо, російська армія з липня розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України — вони намагаються зруйнувати ключові вузлові станції. Противник проводить комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.