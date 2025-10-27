В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії, фото:

Ракурс

В Україні завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляється прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 08.00 до 22.00 — обсягом від однієї до двох черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Сьогодні у кількох регіонах України були запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Також внаслідок ударів по енергооб'єктах на ранок були знеструмлені споживачі у кількох регіонах, зокрема у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.