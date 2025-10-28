Володимир Зеленський обговорив з урядом ключові завдання. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами уряду.

У вівторок, 28 жовтня, представники Кабінету міністрів та глава держави обговорили результати роботи уряду за перші 100 днів та визначили пріоритети на наступний період. Про це український президент повідомив у Telegram.

Зеленський доручив уряду невідкладно забезпечити повне фінансування для імпорту газу. Наразі забезпечено 70% від необхідного обсягу, але вже є розуміння, як акумулювати решту суми.

Президент додав, що МЗС та енергетики мають забезпечити реалізацію домовленостей із Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Європейською комісією щодо постачання обладнання для генерації електроенергії.

Міністерство оборони України отримало завдання до кінця 2025 року виконати план із виробництва та постачання FPV-дронів, дронів-перехоплювачів та ударних БпЛА. А в листопаді вже може запрацювати програма контрольованого експорту зброї з України.

На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави, — зазначив Зеленський.

Президент поінформував, що доручив очільнику МЗС Андрію Сибізі активізувати роботу над синхронізацією санкцій проти РФ. Він наголосив, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу має бути синхронізований у всіх ключових країнах Європи, навіть поза межами блоку.

Міністерство фінансів отримало доручення попрацювати так, щоб ліки не лише стали доступнішими для українців, але й дешевшими.

Також у ході наради перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров доповів про розвиток цифровізації, а саме — про впровадження нових послуг у «Дії», електронного нотаріату та електронного судочинства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, який передбачає, що до 10 млн грн можуть отримати підприємства з прифронтових територій за пошкоджене чи знищене майно внаслідок обстрілів.