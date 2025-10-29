РФ вночі атакувала Україну 126 дронами. Фото: ДСНС

Країна-агресор РФ здійснила масований удар безпілотниками по Україні.

У ніч на 29 жовтня окупанти спрямували 126 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із Курська, Приморсько-Ахтарська, Донецька, Чауди й Гвардійського. Близько 80 безпілотників були «Шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Протистояли ворожим цілям авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо про знешкодження 93 БпЛА на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників на 10 локаціях.

Російські безпілотники, зокрема, спричинили пожежі в Харківській області. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, увечері 28 та вночі 29 жовтня ворог атакував БпЛА міста Ізюм та Чугуїв. Внаслідок ударів сталося чотири осередки пожеж на цивільних об'єктах.

У Чугуєві внаслідок влучання по території цивільного підприємства зайнялася виробнича будівля на площі 1 тис. кв. м. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

А в Ізюмі безпілотники обстріляли навчальний заклад, недобудовану п’ятиповерхову офісну будівлю та зруйновану будівлю торговельного центру. Там виникли пожежі. Наразі відомо про одну постраждалу.

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня ворожі безпілотники атакували об'єкти інфраструктури. Російська атака пошкодила об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Тимчасово залишилася без електропостачання залишилися майже 27 тис. будинків.