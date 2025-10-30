Росія відновила військові рейси до Сирії. Фото:

РФ відновила військові рейси до Сирії після майже шестимісячної паузи.

Щонайменше два російські військові літаки прибули на авіабазу «Хмеймім» у Латакії. З Лівії прибув транспортний літак Іл-62М, який після посадки в Сирії вилетів до Московської області 26 жовтня. Крім того, з 24 жовтня тричі фіксувався на авіабазі важкий вантажний літак ЗС Росії Ан-124−100 «Руслан». Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що близько до Кремля джерело поінформувало про те, що РФ відновлює польоти. Ймовірно, Росія та Сирія намагаються відновити відносини після повалення союзника Володимира Путіна Башара Асада.

Як відомо, авіабаза «Хмеймім» та порт у Тартусі є ключовими точками для проекції російського впливу на Близький Схід і Африку. Втрата будь-якої з цих баз стала б серйозним стратегічним ударом для Кремля.

Нагадаємо, у січні цього року нова сирійська влада розірвала угоду з росією про управління портом Тартус, яка мала діяти 49 років. Цей сирійський порт має стратегічне значення для Москви, бо є єдиним для країни-агресора в Середземному морі.

А вже у лютому російські кораблі почали вивозити боєприпаси з Сирії.

Джерело: Bloomberg