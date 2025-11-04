Дрони вночі атакували Росію, спалахнуло багато пожеж. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210072-drony-masovano-atakuvaly-rf-vybuhy-grymily-v-bagatoh-regionah.html

Ракурс

Атака дронів на Російську Федерацію відбулася уночі 4 листопада.

У місті Стерлітамак в Башкортостані на тлі загрози атаки безпілотників сталися три потужні вибухи на території нафтохімічноого заводу. На місці події піднявся густий дим. Внаслідок вибуху частково обвалилося приміщення цеху водоочищення. Про це повідомили російські та моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, Стерлітамацький нафтохімічний завод входить до російського хімічного холдингу «Росхім» і є важливим підприємством для регіону. Продукція цього заводу використовується також у оборонно-промисловому комплексі армії РФ.

А в Кстово Нижньогородської області після нічної атаки здійнялися пожежі одразу на двох підприємствах. Загоряння було зафіксоване у промисловій зоні в районі нафтопереробного заводу «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» та нафтохімічного заводу «СИБУР-Кстово».

Також спалахнула пожежа на майданчику електричної підстанції «Фроловська» у Волгоградській області. А в Курській області через атаку на підстанцію без світла залишилися понад 16 тис. споживачів.

Тим часом в Міністерстві оборони РФ заявили про «перехоплення та знищення» 85 безпілотних літальних апаратів у Воронезькій, Нижегородській, Бєлгородській, Курській, Липецькій, Волгоградській, Саратовській областей та над територією Республіки Башкортостан.

Нагадаємо, 3 листопада Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6. Також було завдано вогневого ураження по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини.