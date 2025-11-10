Підривом «Північних потоків» міг керувати генерал Валерій Залужний. Фото:

Упродовж трьох років команда німецьких детективів щоранку збиралася в штаб-квартирі федеральної поліції в Потсдамі, намагаючись з’ясувати, хто стоїть за вибухами газопроводів. Правоохоронці наразі вважають, що за операцією стояв елітний український військовий підрозділ. Спецура працювала під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Слідчі відстежували компанії з прокату човнів, телефони та номерні знаки. Також правоохоронці знайшли чорно-біле фото з обличчям українського водолаза. Завдяки програмі розпізнавання обличь поліція ідентифікувала цю особу.

Це стало підставою для ордерів на арешт трьох солдатів спецпідрозділу та чотирьох ветеранів-глибоководників.

Нагадаємо, у серпні ЗМІ поінформували, що слідство ідентифікувало усіх причетних до підриву «Північних потоків» у 2022 році. У підриві газогонів у Балтійському морі брали участь четверо водолазів, фахівець з вибухівки, шкіпер та координатор групи. Всі шестеро підозрюваних мають відношення до України.

Джерело: The Wall Street Journal