Кошти фігурантам операції «Мідас» надходили не лише з енергетичної галузі.
Про це сьогодні, 25 листопада, під час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос, повідомляє видання «Цензор.НЕТ».
У нас є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики. Але енергетика, на мою думку, була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш «темна» на сьогодні в частині регулювання, — зазначив він. — Враховуючи схему «шлагбаум», враховуючи відсутність наглядової ради в «Енергоатомі» та багатьох енергетичних компаніях.
Але є й приходи цих коштів з інших сфер. Так само вивчаються дати розмов із датами транзакцій, — додав Кривонос.
Наразі НАБУ працює над встановленням руху коштів у рамках цієї справи.
Кривонос також переконаний, що у справі щодо корупції в енергетиці будуть ще підозрювані:
Наразі переходим в так звану гласну стадію — повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування, спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину, тобто, відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, які підтверджують, з якої сфери надходили кошти, їхню подальшу легалізацію і перетворення їх у коштовні активи, активи за кордоном.
За його словами, під час обшуків вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш-накопичувачів, комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, наразі здійснюється їх опрацювання:
Після співставлення аудіозаписів з, наприклад, фінансовим слідом чи з вилученою документацією для нас багато речей стає більш зрозумілими. Я глибоко переконаний, що ми матимемо ще підозрюваних в даній справі.
