У Тернополі зросла кількість жертв російського ракетного удару 19 листопада

Наслідки російської ракетної атаки на Тернопіль, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210545-u-ternopoli-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskogo-raketnogo-udaru-19-lystopada.html

Ракурс

У Тернополі зросла кількість жертв російського удару по житлових будинках, завданого в ніч на 19 листопада.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Сергій Надал.

Дев’ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову — ще одне дитяче життя забрала війна, — розповів він.

Зазначається, що в лікарні після дев’ятиденної боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт.

Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни, — зазначив Надал.

Також мер повідомив, що тернополяни, чиї квартири частково постраждали внаслідок атаки 19 листопада, можуть отримати одноразову фінансову допомогу від міста по 10 тис. грн на одну квартиру. Щоб отримати кошти, власник квартири повинен подати відповідну заяву.