У Полтаві чиновники вкрали понад 5,4 млн грн під час закупівель для потреб ЗСУ. Фото:

Колишній директор, головний спеціаліст та матеріально відповідальна особа одного з департаментів міської ради у 2023 році організували схему із закупівлі супутникових телефонів для потреб місцевих Сил оборони. Вони залучили директора фірми, яке торгувала комп’ютерним обладнанням і програмним забезпеченням. Про це 27 листопада повідомили Національна поліція України та Бюро економічної безпеки.

Згодом чиновник закупили у цього приватного підприємства 70 супутникових телефонів та комплектуючих за цінами, що суттєво перевищували реальну ринкову вартість обладнання. Це обладнання призначалося для Полтавського обласного ТЦК та СП.

Колишньому директору одного з департаментів Полтавської міськради та двом його підлеглим, а також колишньому власнику фірми вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Їм може загрожувати до шести років ув’язнення.

