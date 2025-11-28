Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару БПЛА на Чернігівщині, фото: ДСНС

Російський безпілотник вдарив по житловому будинку у Чернігівському районі — спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

28 лис 2025, 21:40
999

У Чернігівському районі внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Виникла пожежа у двоповерховій будівлі, яку рятувальники ДСНС оперативно ліквідували на площі 100 кв. м, — розповіли у відомстві. — За попередніми даними, 11-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес.

Наслідки удару БПЛА на Чернігівщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів