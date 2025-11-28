Читайте також
Наслідки удару БПЛА на Чернігівщині, фото: ДСНС
Російський безпілотник вдарив по житловому будинку у Чернігівському районі — спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)
У Чернігівському районі внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок.
Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.
Виникла пожежа у двоповерховій будівлі, яку рятувальники ДСНС оперативно ліквідували на площі 100 кв. м, — розповіли у відомстві. — За попередніми даними, 11-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес.