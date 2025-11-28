Наслідки удару БПЛА на Чернігівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210588-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-jytlovomu-budynku-u-chernigivskomu-rayoni-spalahnula-pojeja-foto.html

Ракурс

У Чернігівському районі внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.