Последствия удара БПЛА в Черниговской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210588-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-jilomu-domu-v-chernigovskom-rayone-vspyhnul-pojar-foto-video.html

Ракурс

У Чернігівському районі внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.