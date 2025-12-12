Дрони атакували НПЗ у російському Ярославлі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210839-drony-atakuvaly-npz-ta-tec-u-rosiyskyh-yaroslavli-ta-smolensku.html

Ракурс

Безпілотники вночі 12 грудня атакували Російську Федерацію.

Зокрема, гучно було у Ярославлі, що розташований за 700 км від кордону з Україною. Місцеві мешканці пишуть у соцмережах про 5−7 вибухів над містом. Над деякими районами було видно спалахи, а потім виникла пожежа. Про це інформують російські ЗМІ.

Згодом у мережі з’явилися фото та відео, на яких зафіксовано яскраву заграву в небі над промисловою зоною міста та стовп диму. Моніторингові канали пишуть про влучання по підприємству «Славнефть-ЯНОС».

Цей завод входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії й може переробляти близько 15 млн т нафти на рік. Він спеціалізується на широкому виробництві — від автомобільного бензину до палива для реактивних двигунів та мастил.

Крім того, в мережі пишуть про неспокійну ніч у Смоленську. Там дрони цілили у місцеву ТЕЦ. Наразі невідомо, чи уражено теплоелектроцентраль.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня Сили оборони вразили інфраструктуру Темрюцького морського порту в Краснодарському краї РФ. Крім того, було уражено потужності нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області Росії.