На Одещині складна ситуація з енергопостачанням

https://racurs.ua/ua/n210874-na-odeschyni-bez-svitla-zalyshautsya-430-tys-abonentiv-minenergo.html

Ракурс

Одеська область впродовж вихідних зазнала однієї з наймасованіших російських повітряних атак — ворог цілеспрямовано бив по об'єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК «Укренерго».

Без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Про це сьогодні, 15 грудня, вранці під час брифінгу розповіла заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук.

Зазначається, що протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тис. споживачів та об'єктів критичної інфраструктури в Одесі та області, а саме водо- та теплопостачання. Проте ще понад 430 тис. абонентів в регіоні залишаються без світла.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів, — розповіла Юхимчук.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень.