До 15 років ув’язнення засуджено агентку РФ з Краматорська, фото: Донецька обласна прокуратура

Агентку РФ з Краматорська, яка передала ворогу понад 30 локацій військових об'єктів, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що жінка у травні 2023 року під час онлайн-спілкування з жителем Донецька дізналась, що серед його знайомих є військовослужбовець російської армії.

Намір допомогти ворожій державі спонукав її свідомо передавати співрозмовнику відомості, які могли бути використані проти України. Для збору розвідданих засуджена обходила населений пункт й спілкувалася з містянами, — розповіли в прокуратурі.

За сім місяців жінка надіслала понад 30 локацій щодо:

розташувань підрозділів, боєприпасів ЗСУ;

координат об'єктів цивільної інфраструктури;

руху залізничних потягів із військовим вантажем;

маршрутів переміщення техніки;

наслідків ворожих обстрілів;

навчання на полігонах;

розміщення штабу ЗСУ та проведення нарад;

роботи РСЗВ.

Інформацію агентка надавала у вигляді текстових повідомлень та скріншотів електронних мап із нанесеними координатами, — зазначили в прокуратурі.

У травні 2025 року жінку викрили правоохоронці. За клопотанням прокуратури до ухвалення вироку вона перебувала під вартою. Її визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

Прес-центр СБУ зазначає, що йдеться про 45-річну працівницю місцевого комунального підприємства, російські спецслужби завербували її через заборонену соцмережу «Однокласники», задіявши мешканця ТОТ Донеччини. Надалі воєнна розвідка РФ використовувала його як «зв'язкового» для передачі агентурної інформації.

Для виконання агентурного завдання, жінка розпитувала свого чоловіка про локації українських військ і вела спостереження з вікна власного будинку, — розповіли у СБУ. — Найбільшу увагу вона звертала на маршрути руху військових ешелонів та локації командних штабів Сил оборони.

Під час обшуків у неї було вилучено смартфон, який вона використовувала для «листування» з ворогом.