В Україні через системні російські обстріли щодня без електропостачання у середньому залишаються близько 400 тис. споживачів, переважно у прикордонних та прифронтових регіонах.

Кількість знеструмлених абонентів змінюється залежно від інтенсивності ворожих ударів. Про це сьогодні, 17 грудня, під час брифінгу розповів в. о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

Зазначається, що Росія продовжує атакувати електростанції, а також об'єкти передачі й розподілу електроенергії, що ускладнює та подовжує процес відновлення. Водночас ремонтні роботи тривають безперервно, що дозволяє утримувати ситуацію в енергосистемі контрольованою.

Жителів регіонів, де застосовуються погодинні відключення, закликають ощадливо споживати електроенергію.