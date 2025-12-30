Таємницю Вифлеємської зірки могли розгадати учені, фото: easy-peasy.ai

Учені десятиліттями намагалися розшифрувати біблійні описи та пов’язати їх з історичними подіями, які можна перевірити. Одним із таких описів є яскраве астрономічне тіло Вифлеємської зірки, згідно з текстом Євангелія від Матвія, привело волхвів до Ісуса незабаром після його народження.

Хоча було зроблено багато спроб пов’язати Вифлеємську зірку з астрономічними тілами, її унікальний рух не зовсім підходив до жодного відомого об'єкта. Нове дослідження, опубліковане в Журналі Британської астрономічної асоціації, описує ймовірного кандидата на цей яскравий об'єкт, повідомляє видання Phys.org.

На думку вчених, «зіркою», яку можна було побачити над Віфлеємом понад 2 тис. років тому — була насправді кометою, описаною в давньокитайському тексті.

Після того, як зірка, здавалося, передувала волхвам під час їхньої короткої подорожі до Віфлеєму, вона досягла позиції над містом, можливо, над головою біля зеніту, де її рух помітно зупинився на період, що збігається з їх прибуттям, — зазначають учені з посиланням на текст Біблії.

Зазначається, що така поведінка не є типовою для більшості астрономічних об'єктів, таких як зірки та планети — вони просто піднімаються на сході та заходять на заході через обертання Землі. Це призвело до трьох інтерпретацій історії:

це просто міф, який використовується для того, щоб підкреслити думку, і такого об'єкта не існувало;

це було справжнє диво;

існує природна (хоча й рідкісна) астрономічна подія, яка пояснює такий рух.

Учені зазначають, що є деякі ситуації, коли може здатися, що об'єкт тимчасово зупиняється в небі. Зокрема, об'єкт, який перебуває в геосинхронному русі із Землею, буде здаватися нерухомим на небі. Теоретично це може статися з кометою, якщо вона знаходиться в потрібному місці і рухається з потрібною швидкістю.

Раніше було запропоновано кілька різних комет, таких як комета Галлея, але вони не відповідали часу чи розташуванню, необхідним для Віфлеємської зірки. І ось, автори нового дослідження вивчили низку історичних документів, щоб знайти згадку про будь-які інші спостережувані астрономічні події в той період часу.

У китайському документі, відомому як «Хань Шу» (Історія династії Хань), було виявлено згадку про «зірку-мітлу» — термін, який означає комету — у 5 році до н. е., що збігається з приблизним періодом народження Ісуса.

Були проведені моделювання для створення можливих орбіт комети, що відповідають спостереженням:

моделювання показало, що ця комета могла пройти досить близько до Землі в червні 5 року до н. е., щоб продемонструвати «тимчасовий геосинхронний рух», необхідний для того, щоб вона здавалася зупиненою над головою протягом декількох годин;

найбільш підходяща орбіта показала, що комета могла здаватися майже нерухомою над Вифлеємом протягом приблизно двох годин.

Учені наголошують — незалежно від того, чи була комета, згадана в «Хань Шу» тим самим небесним тілом, яке спостерігали над Вифлеємом, це дослідження довело, що взагалі може існувати такий об'єкт, який пояснює цю подію.

«Це дослідження показує, що більше не можна стверджувати, що «жодне астрономічне явище» не могло відбутися так, як описав Матвій, — резюмують дослідники.

