США захопили підсанкційний танкер Bella-1/Marinera у Північній Атлантиці, фото: vesselfinder.com

Екіпаж танкера танкер Bella-1/Marinera під російським прапором, який сьогодні, 7 січня, був захоплений США у Північній Атлантиці, може бути притягнутий до відповідальності у США.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт, повідомляє The Guardian.

Судно, захоплене в Північній Атлантиці…, показує, що США не збираються терпіти, що (судна порушують санкції — ред.), — наголосила вона.

Вона зазначила, що судно підпадає під дію постанов США — це означає, що його екіпажі також можуть бути притягнуті до відповідальності та повернуті до США для суду.

Ця адміністрація збирається повністю забезпечити дотримання політики санкцій, — наголосила прес-секретар.

Водночас Лівітт не стала відповідати на питання, чи загрожує захоплення танкера під російським прапором більш масштабним конфліктом з Росією.

Джерело: The Guardian