У Кривому Розі ліквідовують наслідки російських атак 7 січня, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n211337-u-kryvomu-rozi-zupynylysya-shist-velykyh-kotelen-vilkul.html

Ракурс

У Кривому Розі ситуація з електроенергією, важка, але всі необхідні служби працюють над відновленням.

Наразі без електропостачання майже 39 тис. абонентів, зокрема Інгулецький район, частина Металургійного та Довгинцівського районів. Про це сьогодні, 8 січня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ви бачите самі стрибки напруги, навіть у кого є електрика, від 130 до 420 В. Тобто бажано максимально не вмикати електроприбори, аби вони не погоріли, — зазначив він.

Також у місті за останні чотири години відбулося шість відключень насосних станцій.

Через це дуже багато повітря в системі по всьому місту. «Розводушення» триватиме до двох діб. Окремо в кожному кварталі, а іноді й в будинку. Там де немає електрики, воду в системі утримуємо на генераторах. Але тиск, зрозуміло, буде нижчий, — наголосив він.

З 10-ї години ранку без електрики зупинено шість великих котелень.

Це біля 2500 багатоквартирних будинків. Нагадую, що великі котельні запитані напряму від високовольтних ЛЕП і генераторів, які могли б заживити ці котельні, просто не існує в природі. Більше 30 малих котелень перезапущено на генераторах, — розповів Вілкул.

Він додав, що у місті працюють всі пункти незламності: