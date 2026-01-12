Ракурсhttps://racurs.ua/
Школяр з ножем вчинив напад в одному з навчальних закладів Києва, фото: Нацполіція
Напад з ножем у школі у Києві — дії учня кваліфіковані як замах на вбивство (ВІДЕО)
Учені дев’ятого класу сьогодні, 12 січня, вранці здійснив напад з ножем в одній зі шкіл Києва.
Його дії кваліфіковані як замах на вбивство. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Встановлено, що сьогодні зранку учень 9 класу під час перебування у навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника, — розповіли у поліції.
За попередньою інформацією:
- у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя;
- у вчительки — колото-різані рани рук та живота.
Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступень тяжкості завданих їм тілесних ушкоджень.
Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Наразі неповнолітній перебуває у лікарняному закладі, де йому надається необхідна медична допомога, — зазначили у поліції.
Розпочате кримінальне провадження ч. 2 ст. 15 і ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — замах на вбивство двох та більше осіб.
Мотив злочину встановлюється.
Під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії, — додали у поліції.
У ЗМІ вже з’явилися, як стверджується, фотографії цього підлітка — на них він позує у балаклаві, шоломі та з ножем, у футболці з написом «Гітлер капут».