Партизани розвідали центр репресій проти українців в окупованому Криму.

Агентура провела розвідку так званої прокуратури Республіки Крим у Сімферополі, будівля якої знаходиться за координатами: 44.94005, 34.09364. Ця структура вже давно є одним із головних інструментів російської репресивної машини на анексованому півострові. Про це рух опору «АТЕШ» 12 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що «прокуратура» під виглядом боротьби з екстремізмом фабрикує справи проти кримських татар, проукраїнських активістів і всіх тих, хто не визнає окупацію. Ворог практикує проти незгодних обшуки, арешти й сфабриковані звинувачення у «тероризмі» чи «сепаратизмі».

Кожен, хто працює у цій будівлі, — прямий співучасник злочинів проти України та її народу, — наголосили в «АТЕШ».

