Партизани розвідали прокуратуру в Сімферополі. Фото: АТЕШ

Партизани розвідали центр репресій проти українців у Криму (ФОТО)

12 січ 2026, 18:24
Партизани розвідали центр репресій проти українців в окупованому Криму.

Агентура провела розвідку так званої прокуратури Республіки Крим у Сімферополі, будівля якої знаходиться за координатами: 44.94005, 34.09364. Ця структура вже давно є одним із головних інструментів російської репресивної машини на анексованому півострові. Про це рух опору «АТЕШ» 12 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що «прокуратура» під виглядом боротьби з екстремізмом фабрикує справи проти кримських татар, проукраїнських активістів і всіх тих, хто не визнає окупацію. Ворог практикує проти незгодних обшуки, арешти й сфабриковані звинувачення у «тероризмі» чи «сепаратизмі».

Кожен, хто працює у цій будівлі, — прямий співучасник злочинів проти України та її народу, — наголосили в «АТЕШ».

Партизани розвідали прокуратуру в Сімферополі. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, партизани «АТЕШ» провели візуальну розвідку одного з важливих промислових об'єктів РФ — хімічного заводу в Брянську, який бере участь у виробництві компонентів для реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» та «Торнадо».

Джерело: Ракурс


