Іран відправив Російській Федерації ракет на суму приблизно 2,7 млрд дол. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211418-iran-prodav-rosiyi-raket-na-2-7-mlrd-dol-bloomberg.html

Ракурс

Іран відправив Російській Федерації ракет на суму приблизно 2,7 млрд дол.

Також була вартість контрактів, яку сторони уклали ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Договори почали укладати ще з жовтня 2021 року і стосувалися вони балістичних ракет та ракет класу «земля — повітря». Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на оцінку західного чиновника.

До пакету озброєння, яке отримала Москва, увійшли сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малого радіуса дії та приблизно 200 ракет класу «земля — повітря» для систем протиповітряної оборони.

Зазначається, що Тегеран вже відправив росіянам мільйони боєприпасів та снарядів, однак ще очікується постачання додаткового обладнання. Зокрема, на початку 2023 року сторони підписали угоду на 1,75 млрд дол. Крім того, росіянам були відправлені дрони-камікадзе Shahed-136. Також РФ передали технології, що дозволили їй налагодити виробництво ударних дронів під назвою «Герань».

ЗМІ пише, що загалом Російська Федерація витратила понад 4 млрд дол. на іранську військову допомогу з кінця 2021 року.

Нагадаємо, восени 2024 року Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності. Видання The Times інформувала, що російське судно доставило ракети «Фатех-360» в один із портів на Каспійському морі.

Джерело: Bloomberg