Фінляндія передасть Україні військової допомоги на 100 млн євро. Фото:

Ракурс

Фінляндія передасть Україні нову військову допомогу.

Уряд ухвалив рішення про передачу Києву нового, 31-го за рахунком, пакета військової допомоги. Загалом Силам оборони України перенаджують оборонної підтримки на близько 98 млн євро. Відповідну пропозицію уряду вже схвалив президент країни. Про це 16 січня повідомила прес-служба Міністерства оборони Фінляндії.

В оборонному відомстві наголосили, що допомога була сформована у прискореному режимі з урахуванням найбільш нагальних потреб України на поточному етапі війни. Зараз фінська влада продовжує реалізувати програму закупівель оборонної продукції для України у фінської ОПК.

Фінляндія продовжить надавати Україні підтримку в галузі оборонної продукції, оскільки це є найбільш ефективним способом сприяння встановленню справедливого миру, — заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

Нагадаємо, в Міноборони повідомляли, що в 2025 році Україна змогла залучити понад 45 млрд дол. допомоги. І це найвищий показник з 2022 року та майже на 30% більше, ніж у 2024 році. Ключовими напрямами підтримки минулоріч стали озброєння та боєприпаси, розвиток ППО та ПРО, інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для української «оборонки», а також навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика.