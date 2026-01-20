Рашисти атакували Київ в ніч на 20 січня, фото: Freepik

https://racurs.ua/ua/n211549-5-6-tys-bagatopoverhivok-u-kyievi-bez-tepla-pislya-rosiyskoyi-ataky-klychko.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

У Києві після цієї атаки без тепла 5 тис. 635 багатоповерхівок. Майже 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання після російської атаки 9 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня, — зазначив він.

Також внаслідок сьогоднішньої атаки наразі без водопостачання лівий берег Києва.

Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян, — додав Кличко.

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина у Дніпровському районі.