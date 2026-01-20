Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві тривають ремонтні роботи після російського обстрілу, фото: Олексій Кулеба
У Києві внаслідок російських атак без опалення залишилися 5 тис. 635 будинків — це близько 46% житлового фонду столиці.
12 будинків не мають тепла ще з 9 січня — через прямі наслідки обстрілів. Про це сьогодні, 20 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад «Укрзалізниці» та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами, — зазначив він.
Крім того, у Києві ускладнена ситуація і з водопостачанням.
Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води — близько 3 500 житлових будинків. Очікуємо відновлення подачі протягом дня, — розповів Кулеба.
Крім того, внаслідок російських ударів постраждала Дніпропетровщина.
Після ударів по критичній інфраструктурі без тепла залишилися понад 15 тисяч абонентів у Дніпрі та Зеленодольську. Ремонтні роботи тривають. Залучаємо додаткові ресурси, — зазначив Кулеба.