Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві тривають ремонтні роботи після російського обстрілу, фото: Олексій Кулеба

46% житлового фонду Києва залишилося без опалення внаслідок російського обстрілу — Кулеба (ФОТО)

20 січ 2026, 13:31
999

У Києві внаслідок російських атак без опалення залишилися 5 тис. 635 будинків — це близько 46% житлового фонду столиці.

12 будинків не мають тепла ще з 9 січня — через прямі наслідки обстрілів. Про це сьогодні, 20 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад «Укрзалізниці» та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами, — зазначив він.

Крім того, у Києві ускладнена ситуація і з водопостачанням.

Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води — близько 3 500 житлових будинків. Очікуємо відновлення подачі протягом дня, — розповів Кулеба.

Крім того, внаслідок російських ударів постраждала Дніпропетровщина.

Після ударів по критичній інфраструктурі без тепла залишилися понад 15 тисяч абонентів у Дніпрі та Зеленодольську. Ремонтні роботи тривають. Залучаємо додаткові ресурси, — зазначив Кулеба.

У Києві тривають ремонтні роботи після російського обстрілу, фото: Олексій Кулеба

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів