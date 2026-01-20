У Києві тривають ремонтні роботи після російського обстрілу, фото: Олексій Кулеба

https://racurs.ua/ua/n211558-46-jytlovogo-fondu-kyieva-zalyshylosya-bez-opalennya-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-kuleba-foto.html

Ракурс

У Києві внаслідок російських атак без опалення залишилися 5 тис. 635 будинків — це близько 46% житлового фонду столиці.

12 будинків не мають тепла ще з 9 січня — через прямі наслідки обстрілів. Про це сьогодні, 20 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад «Укрзалізниці» та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами, — зазначив він.

Крім того, у Києві ускладнена ситуація і з водопостачанням.

Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води — близько 3 500 житлових будинків. Очікуємо відновлення подачі протягом дня, — розповів Кулеба.

Крім того, внаслідок російських ударів постраждала Дніпропетровщина.