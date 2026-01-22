У Запоріжжі російський обстріл пошкодив ТРЦ, травмована людина

Наслідки російських авіаударів у Запоріжжі, фото: ДСНС

Ракурс

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу БПЛА травмована одна людина.

Про це сьогодні, 22 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджений один із торгівельних центрів міста. Рятувальники ліквідували займання. Крім цього, в іншому районі пошкоджені житлові будинки, — розповіли у відомстві. — На місцях працюють усі екстрені служби.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджені 39 приватних будинків та приміщення ТРЦ.