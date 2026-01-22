В Запорожье российский обстрел повредил ТРЦ, травмирован человек

В Запорожье российский обстрел повредил ТРЦ, травмирован человекhttps://racurs.ua/n211609-v-zaporoje-rossiyskiy-obstrel-povredil-trc-travmirovan-chelovek.htmlРакурс
У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу БПЛА травмована одна людина.
Про це сьогодні, 22 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Пошкоджений один із торгівельних центрів міста. Рятувальники ліквідували займання. Крім цього, в іншому районі пошкоджені житлові будинки, — розповіли у відомстві. — На місцях працюють усі екстрені служби.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджені 39 приватних будинків та приміщення ТРЦ.
Зруйновані дахи, вибиті вікна та пошкоджені фасади: 39 приватних будинків та приміщення торгового центру зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, — зазначив він. — Наразі комунальники закривають вікна та ремонтують покрівлі пошкодженого житла. На місці влучання працювали фахівці районних адміністрацій, постраждалим мешканцям допомогу надавали благодійники.