Последствия российских авиаударов в Запорожье, фото: ГСЧС

В Запорожье российский обстрел повредил ТРЦ, травмирован человек

22 янв 2026, 11:26
У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу БПЛА травмована одна людина.

Про це сьогодні, 22 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджений один із торгівельних центрів міста. Рятувальники ліквідували займання. Крім цього, в іншому районі пошкоджені житлові будинки, — розповіли у відомстві. — На місцях працюють усі екстрені служби.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджені 39 приватних будинків та приміщення ТРЦ.

Зруйновані дахи, вибиті вікна та пошкоджені фасади: 39 приватних будинків та приміщення торгового центру зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, — зазначив він. — Наразі комунальники закривають вікна та ремонтують покрівлі пошкодженого житла. На місці влучання працювали фахівці районних адміністрацій, постраждалим мешканцям допомогу надавали благодійники.

Наслідки російських авіаударів у Запоріжжі, фото: ДСНС

