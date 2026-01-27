ППО вночі знешкодила 135 зі 165 російських дронів. Фото:

Росія вночі запустила 165 ударних БпЛА по Україні.

У ніч на 27 січня ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів із російських Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауди в окупованому Криму. Близько 100 безпілотників були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи «приземлили» 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни. Ще 24 дрони влучили на 14 локаціях, а уламки безпілотників впали на дев’яти локаціях.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок російської атаки виникла пожежа в багатоповерхівці. Горіла квартира на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали до безпечної зони 15 людей.

Також російські дрони атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. В обласній військовій адміністрації заявили, що обійшлося без жертв і постраждалих. На місці влучань працюють всі профільні служби.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака досі триває і в повітряному просторі перебувають російські БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня російські дрони-камікадзе атакували Одесу. У місті зафіксовані пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, дитячого садка, церкви, житлового будинку та будівельного майданчика.

Наразі відомо про 22 постраждалих. Медики діагностували у 14 поранених легкі травми, їм медичну допомогу надали на місці.