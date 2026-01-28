На Південно-Слобожанському напрямку українські FPV-дрони днями знищили новітній ворожий РЕБ «Тирада-2», створений для виведення з ладу супутникового зв’язку.

По цілі відпрацювали оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужбита батальйону безпілотних систем «STAR» 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Відповідне відео сьогодні, 28 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Після точного виявлення цілі аеророзвідкою, оператори FPV-дронів завдали точних ударів по російському комплексу радіоелектронної боротьби «Тирада-2», що призначений для виведення з ладу супутників зв’язку. В результаті — ворожий засіб знищено, — розповіли у ДПСУ.