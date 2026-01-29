У Бродах нормалізувалась якість повітря після російської атаки 27 січня

У Бродах нормалізувалась якість повітря після російської атаки 27 січняhttps://racurs.ua/ua/n211756-u-brodah-normalizuvalas-yakist-povitrya-pislya-rosiyskoyi-ataky-27-sichnya.htmlРакурс
У місті Броди на Львівщині, яке 27 січня зазнало російської повітряної атаки по інфраструктурі, нормалізувалася якість повітря.
Про це сьогодні, 29 січня, повідомила прес-служба Бродівської міської ради з посиланням на Львівський обласний центр контролю і профілактики захворювань.
Станом на 14.00 29 січня 2026 року якість повітря у місті Броди перебуває в межах норми. Загрози для здоров’я населення не зафіксовано, — вказано в повідомленні.
Водночас фахівці рекомендують все ще дотримуватися базових заходів безпеки:
- обмежити перебування на вулиці;
- використовувати маску або респіратор;
- підтримувати питний режим.
Моніторинг стану повітря триває, — додали в міськраді.
Нагадаємо, 27 січня російські загарбники завдали удару по інфраструктурі газопроводу «Дружба», який транспортує російську нафти до Угорщини та Словаччини, у Бродах на Львівщині. Виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. Навчальні заклади у Бродівській територіальній громаді були переведені на дистанційне навчання, місцевих жителів закликали залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки.