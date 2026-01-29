У Бродах нормалізувалась якість повітря після російської атаки 27 січня

Якість повітря у Бродах на Львівщині нормалізувалася, фото:

У місті Броди на Львівщині, яке 27 січня зазнало російської повітряної атаки по інфраструктурі, нормалізувалася якість повітря.

Про це сьогодні, 29 січня, повідомила прес-служба Бродівської міської ради з посиланням на Львівський обласний центр контролю і профілактики захворювань.

Станом на 14.00 29 січня 2026 року якість повітря у місті Броди перебуває в межах норми. Загрози для здоров’я населення не зафіксовано, — вказано в повідомленні.

Водночас фахівці рекомендують все ще дотримуватися базових заходів безпеки:

обмежити перебування на вулиці;

використовувати маску або респіратор;

підтримувати питний режим.

Моніторинг стану повітря триває, — додали в міськраді.

Нагадаємо, 27 січня російські загарбники завдали удару по інфраструктурі газопроводу «Дружба», який транспортує російську нафти до Угорщини та Словаччини, у Бродах на Львівщині. Виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. Навчальні заклади у Бродівській територіальній громаді були переведені на дистанційне навчання, місцевих жителів закликали залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки.