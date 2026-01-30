Новини
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Вночі ворог не бив по енергетиці, удари російської армії переорієнтовуються на логістику — Зеленський

30 січ 2026, 15:29
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня, не завдавали ударів по енергетичних об'єктах України, але вчора, 29 січня, вдень ще були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.

Наразі фіксується переорієнтація російської армії на удари по логістиці. Про це сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами спеціального селектора щодо ситуації в регіонах України та відновлювальних робіт.

Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини — пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія, — наголосив він.

Крім того:

  • у Запоріжжі «шахеди» вдарили по одному з районів міста;

  • майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, а також по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю;

  • складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.

Зеленський додав, що є окремі завдання для міністра оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям.

Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування, — наголосив він.

Варто додати, що призначений нещодавно радником міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов сьогодні повідомив у своєму Telrgram-каналі, що ворог кинув сили на удари по логістиці на ділянці Богуслав-Петропавлівка безпілотниками на «Старлінках».

За добу там десятки ударів, в тому числі по автобусу, який перевозив людей (дивом всі залишилися живі), — зазначив він.

