Примусову евакуацію родин з дітьми оголосили в низці населених пунктів Харківщини.

На засідання обласної Ради оборони було ухвалено рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке. У цих селах проживають 25 дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, вже передбачені місця тимчасового проживання людей. Всі сім’ї, які будуть вивезені з власних домівок, отримають підтримку в оформленні статусу внутрішньо переміщених осіб. Також їм буде надано доступ до виплат і гуманітарної допомоги.

Як відомо, Харківська область, яка розташовані на кордоні з Росією, регулярно зазнає російських атак. Окупанти б’ють по регіону з різних видів озброєння. На частині території області також тривають бої.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року Харківська ОВА розширила зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району. Тоді примусово вивезли родини із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, шести — Вільхуватської та семи — Шевченківської територіальних громади.