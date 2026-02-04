Росія вночі запустила по Україні 105 дронів, ППО знешкодила 88 з них. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211851-rosiya-vnochi-zapustyla-po-ukrayini-105-droniv-ppo-zneshkodyla-88-bpla.html

Ракурс

Армія Російської Федерації вночі атакувала Україну 105 безпілотниками.

У ніч на 4 лютого противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками, які запустив з російських Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також окупованого Донецька та Чауди в Криму. Близько 70 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи збити й подавили 88 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ще 17 ворожих безпілотників влучили на 14 локаціях, а уламки впали на п’яти локаціях.

У ніч на 4 лютого російські загарбники завдали по Харкову два ракетні удари. Одна ракета влучила по найближчому передмісті Харкова, а інша — у Салтівському районі міста. На Салтівці було пошкоджені приватні житлові будинки. У цьому ж районі влучив російський дрон «Молнія».

Дніпропетровська ОВА поінформувала, що вночі ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району. Там загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Постраждали жінка 47 років та чоловік 63 років, їх госпіталізували.

Також відомо про пошкодження трьох приватних будинків, ще один був знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася й адмінбудівля. Зачепило й лінію електропередач.

Нагадаємо, 4 російські окупанти обстріляли Приморський, Пересипський та Хаджибейський райони Одеси. Зафіксовано пошкодження понад 20 житлових будинків, двох дитячих садків та однієї школи. Постраждали двоє людей, яким надали медичну допомогу на місці.