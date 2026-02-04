Армія Росії атакувала житлові райони Одеси, є постраждалі. Фото: МВА

https://racurs.ua/ua/n211850-armiya-rf-atakuvala-jytlovi-rayony-odesy-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Російські війська вночі 4 лютого завдали ударів по Одесі — є пошкодження цивільної та промислової інфраструктури у трьох районах.

Внаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі постраждали Приморський, Пересипський та Хаджибейський райони. Пошкоджено, як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор: побито покрівлі, фасади, а також вибито вікна. Про це голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Зафіксовано пошкодження понад 20 житлових будинків, двох дитячих садків та однієї школи. Постраждали двоє людей, яким надали медичну допомогу на місці.

В МВА поінформували, що на всіх локаціях з самої ночі працюють комунальні служби. Триває ліквідація наслідків: прибирається територія від уламків, працівники закривають пошкоджені віконні отвори OSB-плитами та плівкою. На місцях розгорнули оперативні штаби та пункти обігріву.

Нагадаємо, 3 лютого російська армія вдарила по спальному району Запоріжжя у вечірній час, коли містяни саме їхали додому. Наразі відомо, що загинули 18-річні хлопець та дівчина. Трьох поранених госпіталізували. Одна 15-тирічна дівчина перебуває у вкрай важкому стані.