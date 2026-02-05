Об'єкт критичної інфраструктури під Львовом намагався атакувати російський дрон. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211898-dron-kamikadze-namagavsya-atakuvaty-obiekt-pid-lvovom.html

Ракурс

Російський ударний дрон намагався атакувати Львівську область.

У четвер, 5 лютого, окупанти спробували влучити по об'єкту критичної інфраструктури в районі Львова. Ворожий дрон збили. Про це міський голова Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Ворожий безпілотник знешкодили на території Львівської громади. Це була атака на об'єкт критичної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Садовий наголосив, що ніхто не постраждав внаслідок дронової атаки. Також не фіксувалися пожежі чи значні руйнування.

Нагадаємо, 15 січня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що російський ударний дрон влучив по дитячому майданчику біля памʼятника Степанові Бандері. Внаслідок вибуху вилетіли вікна у будівлях у корпусі Львівської політехніки та житлових будинках.

А 9 січня Російська Федерація атакувала Львівщину балістичну ракету середньої дальності «Орешнік», яку запускали з полігону «Капустин Яр». Ворог тоді атакував об'єкти інфраструктури.