Росіянам відключили нелегальні термінали Starlink, за допомогою яких в армії країни-агресора був організований зв’язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе.

Тож, щоб поновити доступ до супутникового зв’язку, окупанти намагаються використати родини полонених українських військових. Про це попереджає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців, — розповіли у КШППВ.

У Коордштабі наголошують, що співпраця з ворогом є надзвичайно небезпечною:

офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже під час цього процесу потрібно засвідчити особу;

у разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя — факт реєстрації термінала громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.