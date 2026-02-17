Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

29 ракет та 396 БпЛА атакували Україну в ніч на 17 лютого — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

17 лют 2026, 10:02
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 18.00 16 лютого ворог атакував Україну:

  • чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області РФ та ТОТ Криму;
  • 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря;
  • чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К» з Курської області РФ;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області;
  • 396 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 250 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська й Шаталово та тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

  • 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
  • чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • одну керовану авіаракету Х-59/69;
  • 367 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів