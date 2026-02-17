У Києві відновили теплопостачання в усіх 2 тис. 600 будинках, які були без тепла з 12 лютого. Фото: ДСНС

Подачу теплопостачання відновили всім 2 тис. 600 будинками, які залишалися без тепла внаслідок російської атаки.

У цих багатоквартирних будівлях було холодно з 12 лютого, коли країна-агресор Російська Федерація завдала ударів по інфраструктурі столиці. Зараз комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 17 лютого повідомив у Telegram.

Мер нагадав, що ще понад 1 тис.100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. Там відновити подачу тепла неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, забезпечувала теплом 1 тис. 100 багатоповерхівках у Дарницькому та Дніпровському районах, на початку лютого зазнала критичних пошкоджень внаслідок російського обстрілу. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Мер столиці Віталій Кличко інформував, що на відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться близько двох місяців. Це при умови нових російських ударів по об'єкту.